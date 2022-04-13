Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı 0:00 / 0:00

AA

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri,15 MA 0729 plakalı otomobille göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Antakya-Belen karayolunda otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

AA'nın haberine göre; göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu organizatörler N.E. ve B.A. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.