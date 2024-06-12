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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu | Son dakika haberleri

        Hatay'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Hatay'da Kurtlusoğuksu Göleti'ne düşen 15 yaşındaki Mustafa Kaylı'nın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:38 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:38
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        Gölete düşen 15 yaşındaki Mustafa'dan acı haber!
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        Kırıkhan ilçesinde, DSİ'ye bağlı Kurtlusoğuksu Göleti'ne öğle saatlerinde düşen kişinin boğulduğu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Su altı ekiplerinin aramalarında Mustafa Kaylı'nın olduğu belirlenen ceset bulundu.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Kaylı'nın cansız bedeni, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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