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Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
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DHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen 7 kişiyi tespit etti.

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, önceki gün İskenderun ve Belen ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekiplerinin operasyonunda örgüt üyesi oldukları öne sürülen M.H., M.E.A., A.R., A.S.H., A.A.A. ile A.E.A., yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından, bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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