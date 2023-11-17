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        Haberler Sağlık Hatay'da, depremlerde ağır hasar alan aile sağlığı merkezi yeniden inşa edildi

        Hatay'da, depremlerde ağır hasar alan aile sağlığı merkezi yeniden inşa edildi

        Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hassa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği tarafından yeniden inşa edilip hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:41
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        Hatay'da, depremlerde ağır hasar alan aile sağlığı merkezi yeniden inşa edildi
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        Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği Başkanı Dr. Erdal Şafak, Çay Mahallesi'nde yeniden inşa edilen aile sağlığı merkezinin açılışında, aile sağlığı merkezinin çok sayıda insana hizmet vereceğini söyledi.

        Açılışın herkes için hayırlı olmasını temenni eden Şafak, "Biz Berlin'de Türkiye'deki bütün gelişmeleri takip ediyoruz çünkü bağımız, kökümüz burada. Türkiye'de iyi bir şey olursa seviniriz, kötü bir şey olursa üzülürüz. Bizlere destek veren, bağış yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da aile sağlığı merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Hassa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

        Açılışa, AID Başkanı Mevlit Yurtseven, Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Özdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Yasemin Türk ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

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