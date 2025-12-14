Hatay'da otomobil motosiklete çarptı: 2 kardeş öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında M.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali (18) kontrolündeki motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali (15) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.