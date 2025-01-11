Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı
Giriş: 11.01.2025 - 04:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 04:12
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Haymaseki Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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