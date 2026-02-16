Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da usulsüz reçete operasyonu

        Hatay'da usulsüz reçete operasyonu; 7 gözaltı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Devlet Hastanesinde doktorların haberi olmadan usulsüz reçete yazılıp, kamunun 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğratılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ile 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:58 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da usulsüz reçete operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların haberi olmadan reçete yazıldığı ihbarı üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Başsavcılık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, usulsüz reçete ile kamuyu zarara uğratanları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usulsüz 1327 reçeteyle kamuyu 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

        Elazığ'da evinde eşiyle yakaladığı şahsı öldüren başkomisere, iyi hal ve üst halden haksız tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu