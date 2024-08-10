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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım | Son dakika haberleri

        Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım

        Hatay'ın Defne ilçesinde depremde zarar gören 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü. Sözde kontrollü olarak yapılan yıkım işleminde bina, trafiğe kapatılmayan yola devrildi. Yürekleri ağza getiren yıkımda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:26
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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        Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

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        Binanın yıkımı esnasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmamasıysa yürekleri ağza getirdi.

        Görüntülerde, binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ve vatandaşların panikleyip kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

        #hatay defne
        #yıkım
        #Deprem
        #bina yıkımı
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