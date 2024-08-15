Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı bir binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı sırasında yoldan geçen araçların olması tedirgin etti.
Giriş: 15.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:33
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
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Binanın yıkımı sırasında yoldan geçen araçlar yürekleri ağza getirdi.