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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım | Son dakika haberleri

        Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım

        Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı bir binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı sırasında yoldan geçen araçların olması tedirgin etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:33
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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        Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

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        Binanın yıkımı sırasında yoldan geçen araçlar yürekleri ağza getirdi.

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        Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        #Hatay
        #Deprem
        #yıkım
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