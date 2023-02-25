Hatay´da mangal yakılıp 2 bin depremzedeye kebap ikram edildi



Nuri PİRYusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi tarafından kurulan mangallarda Adana kebap pişirilip, yaklaşık 2 bin depremzedeye ikram etti.

Kahramanmaraş´ta 6 Şubat´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerden Hatay´da 20 Şubat günü de Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8´lik depremler oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, vatandaşların ihtiyaçları ise Kızılay ve il dışından gelen yardımlarla karşılanıyor. 3 öğün yemek, su, hijyen malzemesi, mobil tuvalet gibi hizmet verilen Samandağ ilçesinde, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği de (TÜRES) kebap dağıtımı gerçekleştirdi. İlçede yetkililer tarafından yoğunluğun yaşandığı bölgeye kurulan mangallarda pişirilen kebaplar, TÜRES ekibi tarafından ikram edildi.

`BÖYLE BİR ORGANİZASYONDA BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUM´

Depremin ilk gününden itibaren Adana´da da sıcak yemek organizasyonu yaptıklarını belirten TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, "Bugün de Hatay´ın Samandağ ilçesinde 2 bin kişilik kebap hazırladık. Kentimizin marka değeri olan kebabımızı burada vatandaşlarımıza sıcak sıcak dağıttık. Şu anda aramızda birçok meslekten insanlar var. Burada tamamen gönüllülük esasına göre hizmet veriyoruz. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Yusuf KANTARLI

2023-02-25 10:32:03



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