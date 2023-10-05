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        Gaziantep'te 1 polis şehit oldu (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:00
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        Gaziantep'te 1 polis şehit oldu (4)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Gaziantep'te plakasızmotosikleti şüpheli olarak değerlendirip, takip ederken yaptığı kazada şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Hatay'ın Belen ilçesine getirildi. Şehit Şimşek için Tosyalı Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Şimşek'in eşi Hatice ve babası Salih Şimşek, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kızı Ömür ise babasının tabutuna sarıldı.

        Hatice Şimşek, şehit eşinin tabutuna sarılarak, "Seni çok seviyorum. İyi ki evlenmişiz. Kızıma hem anne, hem baba olacağım. Sen hiç merak etme. Peygamber efendimize komşu ol şehidim" ifadelerini kullandı. Şehit Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'ne defnedildi.

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