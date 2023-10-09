Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü HATAY'ınArsuzilçesinde etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL