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        Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

        HATAY'ınArsuzilçesinde etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:00
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        Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü
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        HATAY'ınArsuzilçesinde etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü.

        Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış, etkisini gösterdi. Pirinçlik ve Arpaderesi mahallerinde yağış nedeniyle yağmur suları, sele döndü. Tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Dere yataklarını dolduran sel suları, denize aktı. Gece başlayıp, sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, selin ardından etkisini azalttı.

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