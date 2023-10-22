Suriye sınırında İsrail protestosu

HATAY´ınReyhanlı ilçesinde Suriye sınırındaki Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail´i protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan´ın çağrısı üzerine 81 ilden harekete geçen teşkilat üyeleri ve vatandaşlar, Suriye sınırındaki Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında bir araya gelerek, Filistin'e saldıran İsrail´i protesto etti. Gümrük kapısı yakınlarında kurulan barikatın önünde slogan atan grup bir süre sonra dağıldı. Trabzon´dan Hatay´a hareket eden AGD konvoyunda bulunan 2 araç da maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmadı.