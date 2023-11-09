Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4) - Yeniden

        HATAY'ınKırıkhan ilçesinde sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4) - Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınKırıkhan ilçesinde sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hatay´ın Kırıkhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 05.32'de oldu. Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde ve çevre illerden de hissedildi. Depremle birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, dışarıda bekledi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin hemen ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Hatay ili Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

        AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

        AFAD´dan yapılan açıklamada ise "Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. 

        Hatay Valiliği de depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

        `ÇOK SALLANDIK´

        Sarsıntıyla birlikte uyanıp dışarı çıkan Mustafa Karaca," Çok korktuk. Artık bu gerçekle yaşayacağız. Deprem anında 1´inci kattaydım ama çok sallandık. Endişeli şekilde kaçtık parka geldik" dedi.

        DEPREM ANI KAMERADA

        Bu arada deprem anları bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremin hemen ardından ev sahibinin panik içerisinde kaçtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        GÜNCELLEME - Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        HATAY'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        HATAY'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Hatay'da, 275'inci günde enkazdan ceset çıkarıldı
        Hatay'da, 275'inci günde enkazdan ceset çıkarıldı
        Hatay'da 45 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 45 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da belediye aracıyla aydınlatma direği çalan 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da belediye aracıyla aydınlatma direği çalan 4 şüpheli yakalandı