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        Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        HATAY´dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 02:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 02:10
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        Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        HATAY´dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi´ndeki bir adrese düzenlenen baskın sonucu hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G., yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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