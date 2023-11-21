Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
HATAY´dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.
HATAY´dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi´ndeki bir adrese düzenlenen baskın sonucu hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G., yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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