Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriye'de rejim ordusundan İdlib'e saldırı; 5 ölü, 38 yaralı

        SURİYE'de, rejimordusunca İdlib kentinin doğusunda yer alan Serakip ilçesinde bulunan birliklerince, Sermin köyüne ve İdlib kent merkezine saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'de rejim ordusundan İdlib'e saldırı; 5 ölü, 38 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SURİYE'de, rejimordusunca İdlib kentinin doğusunda yer alan Serakip ilçesinde bulunan birliklerince, Sermin köyüne ve İdlib kent merkezine saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.

        İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esad rejimi ve destek veren gruplar tarafından İdlib'in doğusundaki Sermin köyü ile İdlib kent merkezine karadan karaya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Sivil savunma kaynakları tarafından yapılan açıklamada; İdlib kent merkezinde 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 33 sivil yaralandığını, Sermin köyünde de 1 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı
        Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı
        Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu
        Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu
        Hatay'da Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi
        Hatay'da Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü