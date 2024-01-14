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        Reyhanlı'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:05
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        Reyhanlı'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

        İlçenin Suriye sınırındaki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla sudan çıkarılan erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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