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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:40
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
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        KONTEYNERKENT ZİYARETİ

        Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay'da Vali Mustafa Masatlı ile düzenlenen toplantının ardından Antakya'daki Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Burada AFAD yetkililerinden bilgi alan Büyükelçi Meyer-Landrut, ardından konteynerleri dolaşarak, depremzede çocuklara hediye dağıttı. Daha sonra Antakya'da onarım çalışmaları devam eden Kültürel Miras Bölgesi'ni dolaşan heyetin, yarın Kahramanmaraş'a giderek bir dizi ziyarette bulunacağı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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