Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basınla buluştu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Savaş, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, toplum tarafından sevildiği için 3 defa belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.
Belediyecilik hizmetini başarılı bulanlara da bulmayanlara da saygı duyduğunu belirten Savaş, 15 yıllık başkanlığında yaptığı çalışmaları anlattı.
Savaş, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.