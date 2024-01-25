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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basınla buluştu

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:54
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basınla buluştu
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Savaş, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, toplum tarafından sevildiği için 3 defa belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.

        Belediyecilik hizmetini başarılı bulanlara da bulmayanlara da saygı duyduğunu belirten Savaş, 15 yıllık başkanlığında yaptığı çalışmaları anlattı.

        Savaş, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        Galeri
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