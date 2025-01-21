Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DEY 576 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Samandağ çevre yolu Çekmece mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Dikbaş'a (81) çarptı.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikbaş'ı ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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