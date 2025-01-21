Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DEY 576 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Samandağ çevre yolu Çekmece mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Dikbaş'a (81) çarptı.

        Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikbaş'ı ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Hatay'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Hatay'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Ailesi ve 4 kedisiyle ülkesine dönen Suriyeli Muhammed: Türkiye'den çok mem...
        Ailesi ve 4 kedisiyle ülkesine dönen Suriyeli Muhammed: Türkiye'den çok mem...