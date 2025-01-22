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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:22
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Güneş ve beraberindeki ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Buradaki etkinlikte muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, talepleri dinledi.

        Güneş, trafik ve asayişle ilgili problemleri not aldı.

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        Galeri

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