İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü

Güneş, trafik ve asayişle ilgili problemleri not aldı.

Buradaki etkinlikte muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, talepleri dinledi.

Güneş ve beraberindeki ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ni ziyaret etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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