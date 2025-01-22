İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş ve beraberindeki ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ni ziyaret etti.
Buradaki etkinlikte muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, talepleri dinledi.
Güneş, trafik ve asayişle ilgili problemleri not aldı.
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