Hatay'da emniyet teşkilatına 23 araç tahsis edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet teşkilatına tahsis edilen 23 aracın teslimi için tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araçlar arasında 8 motosiklet ve 15 otomobilin yer aldığını söyledi.

Yeni araçların, şehirdeki güvenlik hizmetlerini daha etkin ve hızlı şekilde yerine getirmek amacıyla kullanılacağını belirten Güneş, geçmiş tarihlerde emniyete araç hibe eden kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yeni araçlar konvoy halinde şehir turu attı.