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        Hatay'da emniyet teşkilatına 23 araç tahsis edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet teşkilatına tahsis edilen 23 aracın teslimi için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:09
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        Hatay'da emniyet teşkilatına 23 araç tahsis edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet teşkilatına tahsis edilen 23 aracın teslimi için tören düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araçlar arasında 8 motosiklet ve 15 otomobilin yer aldığını söyledi.

        Yeni araçların, şehirdeki güvenlik hizmetlerini daha etkin ve hızlı şekilde yerine getirmek amacıyla kullanılacağını belirten Güneş, geçmiş tarihlerde emniyete araç hibe eden kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından yeni araçlar konvoy halinde şehir turu attı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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