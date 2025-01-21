Hatay'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 DKD 297 plakalı hafif ticari araç ile 31 Z 7681 plakalı otomobil İskenderun-Payas kara yolunun Denizciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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