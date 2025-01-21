Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas dirili ve 4’e 2 top kapma organizasyonları gerçekleştirildi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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