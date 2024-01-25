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        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli ayağından yaralandı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:21
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        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli ayağından yaralandı.​​​​​​​

        Akşam saatlerinde iş yerinden motosikletiyle evine dönen Metin Kimyon, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpeğin, ayağından ısırdığı Kimyon, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kimyon, gazetecilere, sahipsiz köpeğin saldırısında yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi.

        Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten Kimyon, "Ben bir hayvan düşmanı değilim, fakat artık köpeklerin toparlanarak barınağa götürülmesi gerekiyor." dedi.

        Kimyon, adli işlem başlatarak yetkili belediyeden şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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