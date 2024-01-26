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        Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 01:22 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:22
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        Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.01'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.5 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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