Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 11 polis yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 11 polis yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin iharı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 11 polis, ambulanslarla Dörtyol, İskenderun ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutu...
        Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutu...
        Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
        Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
        Asrın felaketinin 1'inci yıl dönümünde hüzünlü taziye yemeği hazırlığı
        Asrın felaketinin 1'inci yıl dönümünde hüzünlü taziye yemeği hazırlığı
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        AKUT Vakfı tarafından Hatay'da iki prefabrik okul yaptırıldı
        AKUT Vakfı tarafından Hatay'da iki prefabrik okul yaptırıldı
        Hatay'da depremde yıkılan okul, gönüllü dernek tarafından yapıldı
        Hatay'da depremde yıkılan okul, gönüllü dernek tarafından yapıldı