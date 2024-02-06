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        Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 01:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 01:48
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        Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı (2)
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        VALİLİK:HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

        Hatay Valiliği, Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında, "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz, 6 Şubat tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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