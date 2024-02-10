9 gündür kayıp hamile kadın ile 2 çocuğu, tüfekle öldürülmüş halde bulundu

HATAY´ın İskenderun ilçesinde, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat´ın (2) su kanaletinde cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, kanalete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. (42), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

9 gün önce, bir anda ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat´tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, İskenderun ilçesi Bekbele Bitişik Yaylası´nda, su kanaletine gizlenmiş halde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.