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        İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı

        HATAY'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan, içinde kimsenin olmadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:00
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        İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı
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        HATAY’da İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan, içinde kimsenin olmadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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