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        Hatay'da 2 mahalleye kuduz karantinası

        HATAY'ın Defne ilçesinde bir çiftlikteki büyükbaş hayvanlara saldıran köpek, alınan numunede kuduz olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:00
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        Hatay'da 2 mahalleye kuduz karantinası
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        HATAY'ın Defne ilçesinde bir çiftlikteki büyükbaş hayvanlara saldıran köpek, alınan numunede kuduz olduğu tespit edildi. İki mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların, aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmaları kararı alındı.

        Defne ilçesi Meydancık Mahallesi’nde sahipsiz bir köpek, 22 Nisan'da bir çiftlikte büyükbaş hayvanlara saldırdı. Çiftlik işletmecisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından saldırgan köpek yakalanarak müşahede altına alındı. Köpek karantina altındayken 23 Nisan'da öldü.

        KUDUZ ŞÜPHESİ SAPTANDI

        Hayvanın ölüm sebebi kuduz şüphesiyle kayıt altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Adana’da yapılan analiz sonucunda köpeğin 'kuduz' olduğu saptandı. Konuyla ilgili yönetmelikler ve kararları doğrultusunda tüm kurumlarca koordineli olarak işlemlere başlandı. Meydancık Mahallesi ve bitişiğindeki Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların ilçe ve büyükşehir belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına karar verildi.

        ISIRIK VAKALARI TAKİP EDİLECEK

        Hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatıyla irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilerek tüm tedbirler alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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