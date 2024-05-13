Hatay'da selin izleri siliniyor

HATAY’da etkili olan kuvvetli yağışın ardından kent genelinde temizlik çalışması yapılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya, Altınözü, Yayladağı ve Defne ilçe belediye ekipleri, kent genelinde sel ile sürüklenen çöplerin ve çamurların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Halk da kendi imkanlarıyla konteynerlere dolan suyu tahliye ediyor. Yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen Antakya ve Defne ilçelerinde ise sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürüyor.