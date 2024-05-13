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        Hatay'da selin izleri siliniyor

        HATAY'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından kent genelinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:55
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        Hatay'da selin izleri siliniyor
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        HATAY’da etkili olan kuvvetli yağışın ardından kent genelinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya, Altınözü, Yayladağı ve Defne ilçe belediye ekipleri, kent genelinde sel ile sürüklenen çöplerin ve çamurların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Halk da kendi imkanlarıyla konteynerlere dolan suyu tahliye ediyor. Yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen Antakya ve Defne ilçelerinde ise sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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