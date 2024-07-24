Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 85'inci yıl konseri

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümü nedeniyle Antakya Medineyetler Korosu, EXPO Antakya Amfi Alanı'nda konser düzenledi. Konsere Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen konserde Yılmaz Özfırat şefliğindeki koro, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Konserde Hatay Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu Yeniden Doğuş Korosu da şarkılar seslendirdi. Konser sonrası izleyenler, sanatçıları ayakta alkışladı.

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