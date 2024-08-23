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        Uğur Aslan, depremde bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da 11 yakınını kaybeden Kanal D'de 'Yargı' dizisinde 'Komiser Eren' rolüyle tanınan oyuncu Uğur Aslan, enkaz altında bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:40
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        Uğur Aslan, depremde bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da 11 yakınını kaybeden Kanal D'de 'Yargı' dizisinde 'Komiser Eren' rolüyle tanınan oyuncu Uğur Aslan, enkaz altında bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı.

        Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisinde 'Komiser Eren' rolünde yer alan Hataylı oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 aile üyesini kaybetti. Yeğenleri enkaz altından çıkartılan Uğur Aslan, Kanal D'de yayımlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programında, Hüsnü Şenlendirici'nin klarnet çaldığı anlarda hüngür hüngür ağladı. Aslan, Hatay'da depremde enkaz altından çıkartılan ve bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı. Aslan, gelin olan yeğeni ile karşılıklı oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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