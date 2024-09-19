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        Hatay'da yağış sonrası hortum çıktı

        HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde yağışın ardından denizde hortum çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:35
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        Hatay'da yağış sonrası hortum çıktı
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        HATAY’ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde yağışın ardından denizde hortum çıktı. Hortum cep telefonuyla görüntülendi.

        Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Fırtınayla birlikte Akdeniz açıklarında iki ayrı hortum çıktı. Samandağ ilçesinden de gözlenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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