Hatay'da yağış sonrası hortum çıktı

Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Fırtınayla birlikte Akdeniz açıklarında iki ayrı hortum çıktı. Samandağ ilçesinden de gözlenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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