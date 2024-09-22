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        Hatay'da baraj gölünde 4 Suriyeli boğuldu, 1 kişi kayıp

        HATAY'da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:55
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        Hatay'da baraj gölünde 4 Suriyeli boğuldu, 1 kişi kayıp
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        HATAY’da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, kayıp 1 kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.

        Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 Suriyeli, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 4 kişinin cansız bedenini bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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