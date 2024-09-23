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        HATAY'da freni tutmayan hafriyat kamyonu 7 araca çarptı: 5 yaralı (2)

        VALİMASATLI: BU YOL HARFİYAT KAMYONLARINA AÇILMIŞ BİR YOL DEĞİLHatay Valisi Mustafa Masatlı, freni tutmayan hafriyat kamyonunun neden olduğu ve 5 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:45
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        HATAY'da freni tutmayan hafriyat kamyonu 7 araca çarptı: 5 yaralı (2)
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        VALİMASATLI: BU YOL HARFİYAT KAMYONLARINA AÇILMIŞ BİR YOL DEĞİL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, freni tutmayan hafriyat kamyonunun neden olduğu ve 5 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin açıklamada bulundu. Kazanın ardından gerekli idari ve adli yaptırımların uygulanacağını belirten Vali Masatlı, “Bugün akşam üzeri Harbiye mevkiinde hafriyat kamyonu Defne tarafına normalde yasak olmasına rağmen girmiş ve freni boşalması sonucu 9 araca çarpmış, 5 vatandaşımız ayakta tedavi edilecek şekilde yaralanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu trafik kurallarına uymama konusu. Bu yol hafriyat kamyonlarına açılmış bir yol değildir. Biz de biraz yukarıda olan kontrol noktamızda denetimlerimizi sıklaştıracağız. Hatay’ımızda dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bunun da en önemli noktası Defne ve Antakya. Dolayısıyla bölgemizde faaliyette bulunan firmaları bizatihi sizin adınıza uyaracağız. Burada önemli olan herkesin kuralara uyması. Kamyon sürücüsü ile ilgili idari yaptırımları uygulayacağız. Adli aşamada da gereği yapılacaktır. Tekraren geçmiş olsun” dedi.

        CHP'Lİ MULLAOĞLU: YOLLARINI KESECEĞİZ

        Kaza bölgesine gelerek incelemede bulunan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, hafriyat kamyonlarının Altınözü güzergahını kullanmaları gerektiğini ifade ederek, gerekirse hafriyat kamyonlarının yollarını keseceklerini söyledi. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Mullaoğlu, “Kaç kez daha aynı felaketi yaşayacağız? 2 öğretmen arkadaş araçlarına 1 dakika erken binmiş olsa belki de öleceklerdi. Tesadüfen mi yaşayacağız? Defneliler tesadüfen mi yaşayacak? Kamyonları denetleyin. 10 tonluk araçlara 50 ton yüklemek insanların hayatını tehlikeye atmaktır. Hiçbir şey insan hayatından kıymetli değildir. Artık bu ihmalkârlığa daha fazla sabrımız yok. Deprem bizi vurdu, ama hükümetin ihmalleri bizi vurmasına izin vermeyeceğiz. Yetkilileri derhal harekete geçmeye davet ediyorum. Hafriyat kamyonları, Altınözü yolunu kullanmanızı istiyoruz. Ya bu yolu kullanacaksınız, ya da yolunuzu keseceğiz. Herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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