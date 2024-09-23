HATAY'da freni tutmayan hafriyat kamyonu 7 araca çarptı: 5 yaralı (2)

VALİMASATLI: BU YOL HARFİYAT KAMYONLARINA AÇILMIŞ BİR YOL DEĞİL

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, freni tutmayan hafriyat kamyonunun neden olduğu ve 5 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin açıklamada bulundu. Kazanın ardından gerekli idari ve adli yaptırımların uygulanacağını belirten Vali Masatlı, “Bugün akşam üzeri Harbiye mevkiinde hafriyat kamyonu Defne tarafına normalde yasak olmasına rağmen girmiş ve freni boşalması sonucu 9 araca çarpmış, 5 vatandaşımız ayakta tedavi edilecek şekilde yaralanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu trafik kurallarına uymama konusu. Bu yol hafriyat kamyonlarına açılmış bir yol değildir. Biz de biraz yukarıda olan kontrol noktamızda denetimlerimizi sıklaştıracağız. Hatay’ımızda dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bunun da en önemli noktası Defne ve Antakya. Dolayısıyla bölgemizde faaliyette bulunan firmaları bizatihi sizin adınıza uyaracağız. Burada önemli olan herkesin kuralara uyması. Kamyon sürücüsü ile ilgili idari yaptırımları uygulayacağız. Adli aşamada da gereği yapılacaktır. Tekraren geçmiş olsun” dedi.