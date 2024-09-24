Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosikletli, yaşam savaşını kaybetti
HATAY'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Kösehan (17), hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
HATAY'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Kösehan (17), hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kösehan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, 13 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Polis Hasan Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda oluşan çukurdan kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü Fevzi Kösehan, karşı yönden gelen 31 YJ 138 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kösehan, yaralandı. Erzin 8 Ocak İlkokulu Müdürü Hüseyin Kösehan'ın oğlu Fevzi Kösehan, Erzin Devlet Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakıma alındı. Erzin Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne nakledilen Kösehan, kurtarılamadı. Kösehan, Erzin Karamustafalı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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