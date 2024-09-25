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        Duvara çarpıp alev alan motosikletteki 2 kişi öldü

        HATAY'da duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosikletteki Mehmet Can İşcan (19) ile Mümin Ramazan Usanmaz (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:15
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        Duvara çarpıp alev alan motosikletteki 2 kişi öldü
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        HATAY'da duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosikletteki Mehmet Can İşcan (19) ile Mümin Ramazan Usanmaz (17), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Cilvegözü mevkisinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine, kapısından girdi. Kazada alev alıp hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki Mümin Ramazan Usanmaz yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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