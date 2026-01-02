Samandağ'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ferhat S. idaresindeki 31 ABE 890 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kepçeyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İş makinesi sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.