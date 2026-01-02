Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ferhat S. idaresindeki 31 ABE 890 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kepçeyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        İş makinesi sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Fabrikada yaşanan patlamayla yükselen duman paniğe neden oldu
        Fabrikada yaşanan patlamayla yükselen duman paniğe neden oldu
        Asrın felaketinde yerle bir olan Habibi Neccar Camii'nde 6 Şubat'ın ardında...
        Asrın felaketinde yerle bir olan Habibi Neccar Camii'nde 6 Şubat'ın ardında...
        Asrın felaketinde ağır hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nde ilk cuma
        Asrın felaketinde ağır hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nde ilk cuma
        Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da zorlu kış koşullarına karşı mücadele
        Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da zorlu kış koşullarına karşı mücadele
        Toroslar EDAŞ, Hatay'da zorlu kış koşullarına karşı çalışmalarına devam ett...
        Toroslar EDAŞ, Hatay'da zorlu kış koşullarına karşı çalışmalarına devam ett...
        Yılbaşında sokakta tüfekle havaya ateş açan şüpheliye gözaltı
        Yılbaşında sokakta tüfekle havaya ateş açan şüpheliye gözaltı