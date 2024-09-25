Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu (67), Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için dün Mecidiyeköy'deki İstanbul Devlet Tiyatroları sahnesinde tören düzenlendi. Tomris Giritlioğlu için, ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Giritlioğlu'nun cenazesi bugün Hatay'a getirildi. Antakya Asri Mezarlığı'nda Tomris Giritlioğlu için tören düzenlendi. Törene Giritlioğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün de katıldığı cenaze namazının ardından Tomris Giritlioğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.