Bakan Yumaklı: Deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyarlık su yatırımının 16 milyar liralık kısmı tamamlandı (2)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Valiliği’ni ziyaret edip, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı'nın başkanlık yaptığı koordinasyon toplantısına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ile kurum amirleri de katıldı.

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