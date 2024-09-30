Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Otomobille çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti

        HATAY'ın Belen ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü Suriye uyruklu Mursel Elhatip (37) ile yanındaki eşi Serap Elhatip (35) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Belen ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü Suriye uyruklu Mursel Elhatip (37) ile yanındaki eşi Serap Elhatip (35) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, İskenderun-Antakya kara yolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Mursel Elhatip yönetimindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet ile M.Y. yönetimindeki 31 EZ 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınıp soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samandağ'da yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı
        Samandağ'da yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı
        Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor
        Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da narenciye hasadına katıldı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da narenciye hasadına katıldı