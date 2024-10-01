Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Çalımbay, kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde taktik çalışmada futbolculara uyarılarda bulundu.

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