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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:50
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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Çalımbay, kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde taktik çalışmada futbolculara uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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