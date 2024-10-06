Özgür Özel, Hatay'da nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap’ın oğlu Ünsal Matkap ve Yeliz Acar çiftinin düğün törenine katılıp, nikah şahitliği yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap’ın oğlu Ünsal Matkap ve Yeliz Acar çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Matkap ve Acar ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Düğüne CHP Lideri Özel'in yanı sıra parti genel merkez kurmayları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Öntürk ve kalabalık bir davetli grubu katıldı. Düğün, gelin- damadın dansıyla başladı ve ardından nikah törenine geçildi. Nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kıyarken, şahitliklerini Özgür Özel ve CHP'nin önceki dönem genel başkanlarından Murat Karayalçın yaptı. Nikah merasiminde konuşan Öntürk, ağabeyi olarak nitelendirdiği Nihat Matkap'ın oğlu Ünsal’ın nikahını kıymanın mutluluğunu paylaştı ve çifte mutluluklar diledi. CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul ve İskenderun'da katıldığı nikahları hatırlatarak, Matkap’ın hem kişisel olarak hem de partide önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Özel, Öntürk ile Meclis'te çalıştığını belirterek, "Sayın Öntürk, yerel seçimde bize karşı kazandı; tebrik ediyorum. Hatay’ın bizler için ayrı bir yeri var. Birlik, beraberlik ve hoşgörünün kenti. Yaşadığı acıları asla unutmayacağız" dedi.