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        Hatayspor, Sivasspor mesaisini sürdürdü

        – Hatayspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:15
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        Hatayspor, Sivasspor mesaisini sürdürdü
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        – Hatayspor, Süper Lig’in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Macit Özcan Spor Kompleksi’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar cumartesi günü sabah saatlerinde hava yoluyla Sivas’a hareket edecek, ardından Sivas’ta gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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