Depremden sonra kaybolan Merve'nin cenazesi, 20 ay sonra anne ve babasının yanına defnedildi

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildiği ortaya çıkan Merve Ateş'in (26) cenazesi, 20 ay sonra annesi ile babasının yanına defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası, binanın enkazı altında hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan Merve Ateş ise İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan başka bir hastaneye sevki planlanan, yakınlarının gözetiminde ambulansa alınan ancak aile üyeleri araca bindirilmeyen Merve Ateş'ten haber alamayan yakınları, genç kadını aramaya başladı.