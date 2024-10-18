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        Depremden sonra kaybolan Merve'nin cenazesi, 20 ay sonra anne ve babasının yanına defnedildi

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildiği ortaya çıkan Merve Ateş'in (26) cenazesi, 20 ay sonra annesi ile babasının yanına defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:50
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        Depremden sonra kaybolan Merve'nin cenazesi, 20 ay sonra anne ve babasının yanına defnedildi
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        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildiği ortaya çıkan Merve Ateş'in (26) cenazesi, 20 ay sonra annesi ile babasının yanına defnedildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası, binanın enkazı altında hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan Merve Ateş ise İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan başka bir hastaneye sevki planlanan, yakınlarının gözetiminde ambulansa alınan ancak aile üyeleri araca bindirilmeyen Merve Ateş'ten haber alamayan yakınları, genç kadını aramaya başladı.

        '20 AY SONRA MEZARI OLDU'

        Merve Ateş'in yakınları, 18 ay boyunca genç kadına ulaşamadı. Çalışmalar ağustos ayında sonuç verdi, Merve Ateş'in İskenderun Devlet Hastanesi'nde öldüğü, 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, Çankaya Mezarlığı'na defnedildiği belirlendi. Bunun üzerine Merve'nin ablaları İlknur Karaca ile İpek Koca, mezarın açılarak DNA testi yapılmasını istedi. İki kez yapılan DNA testi sonucunda Merve Ateş olduğu kesinleşen cenaze, Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Merve Ateş, anne ile babasının yanına defnedildi. İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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