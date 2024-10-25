Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Alkollü yakalanan sürücüler yerine kan veren şüphelilere operasyon; 20 gözaltı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler yerine kan vererek negatif sonuç çıkmasını sağlayan 20 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü yakalanan sürücüler yerine kan veren şüphelilere operasyon; 20 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler yerine kan vererek negatif sonuç çıkmasını sağlayan 20 şüpheli, gözaltına alındı. Doktor, hemşire, avukat, emniyet ve jandarma mensuplarının da aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilip, ceza uygulanan sürücüler yerine İskenderun Devlet Hastanesi'nde kan vererek negatif sonuç çıkmasını sağlayan şüphelilere yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında doktor, hemşire, avukat, emniyet ve jandarma mensuplarının da bulunduğu 20 şüpheli, 23 Ekim'de yakalandı.

        VALİLİK: ADLİ TIP RAPORLARI İLE TESPİT EDİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, 20 kişi işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hatay Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiği Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplamda 20 şahıs yapılan operasyonda yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüphel...
        Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüphel...
        Damat davetiye dağıtırken kazada yaralandı, düğünü ertelendi
        Damat davetiye dağıtırken kazada yaralandı, düğünü ertelendi
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Antakya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antakya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        12. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi
        12. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargı...
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargı...