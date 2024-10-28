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        Midibüsün bisikletliye çarptığı kaza kamerada

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde midibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:20
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        Midibüsün bisikletliye çarptığı kaza kamerada
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde midibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 23 Ekim’de İskenderun‘un Pac Meydanı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen midibüs, kavşaktan karşıya geçen bisikletli gence çarptı. Midibüsün altında kalan bisikletli, 2 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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