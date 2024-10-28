Midibüsün bisikletliye çarptığı kaza kamerada

Kaza, 23 Ekim’de İskenderun‘un Pac Meydanı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen midibüs, kavşaktan karşıya geçen bisikletli gence çarptı. Midibüsün altında kalan bisikletli, 2 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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