Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Öğrencilerden Türk bayraklı koreografi

        HATAY'da lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamlında Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilerden Türk bayraklı koreografi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamlında Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.

        Samandağ ilçesi Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayraklı koreografi oluşturdu. Okul Müdürü Kemal Albayrak, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Hatay'da düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" sürüyor
        Hatay'da düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" sürüyor
        Hatay'da kocasının av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü
        Hatay'da kocasının av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü
        Midibüsün bisikletliye çarptığı kaza kamerada
        Midibüsün bisikletliye çarptığı kaza kamerada
        İzmir depreminde oğlunu kaybeden babanın başlattığı iyilik hareketi Hatay'a...
        İzmir depreminde oğlunu kaybeden babanın başlattığı iyilik hareketi Hatay'a...
        Hatay'da 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi
        Hatay'da 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi
        Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" başlad...
        Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" başlad...